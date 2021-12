Fondue-Explosion in Bregenz - Drei Menschen verletzt

Beim Erwärmen des Fonduegeschirrs kam es in einer Wohnung in Bregenz zu einer explosionsartigen Entzündung. Drei Menschen wurden verletzt.

Am Donnerstagabend hat es gegen 17.30 Uhr in einer Wohnung im fünften Stock eines Mehrparteienhauses im Bereich der Ranspergstraße in Bregenz gebrannt. Eine Frau wurde dabei verletzt, zwei weitere Frauen wurden leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Offenbar wollten vier Frauen im Alter von 64, 75, 76 und 77 Jahren in der Wohnung gemeinsam Fondue essen.

Explosion beim Fondue-Essen in Bregenz

Um das Fonduegeschirr zu erwärmen, verwendeten sie Brennspiritus. Dabei kam es laut Angaben der Frauen zu einer explosionsartigen Entzündung. Sie versuchten sofort, das Feuer zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ein Bewohner im vierten Stock wurde durch den Lärm auf das Geschehen aufmerksam und eilte zur Hilfe. Der 46-Jährige versuchte, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, was ihm ebenfalls nicht gelang. Zeitgleich verständigte er die Feuerwehr.

Insgesamt 35 Menschen wurden aus dem Wohnhaus evakuiert. Gegen 18.40 Uhr meldete die Feuerwehr, den Brand gelöscht zu haben.

Drei Menschen bei Brand verletzt

Bei dem Brand wurde die 76-jährige Wohnungsinhaberin schwer verletzt. Sie erlitt Brandverletzungen unbestimmten Grades und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei ihrer Gäste wurden leicht verletzt. An der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden. Sie ist nicht mehr bewohnbar.

Die anderen Bewohner des Mehrparteienhauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes waren die Ranspergstraße, die Diedogasse und die Merbodgasse gesperrt.

