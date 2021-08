Forstunfall in Hochfilzen: 26-Jähriger in kritischem Zustand

Vater und Sohn waren in Hochfilzen in Tirol mit Forstarbeiten beschäftigt. Plötzlich findet der Vater den 26-Jährigen begraben unter Wurzeln.

Im österreichischen Hochfilzen ist ein 26-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt waren der 26-Jährige und sein 49-jähriger Vater in Hochfilzen in Tirol mit Forstarbeiten beschäftigt. Der Sohn stieg dazu 20 Meter von der Forststraße über abschüssiges Gelände ab, um umgewehte Bäume an eine Seilwinde anzuhängen.

Vater findet Sohn unter Baumwurzeln begraben

Der Vater wendete zwischenzeitlich den Traktor und rief nach seinem Sohn. Als der sich nicht meldete, stieg er laut Polizeibericht ebenfalls ins Gelände ab und fand seinen Sohn unter Baumwurzeln begraben. Sofort versuchte er, den Sohn auszugraben und herauszuziehen.

Dies gelang aber erst, als er mit dem Traktor die Wurzeln angehoben hatte. Er setzte einen Notruf ab und begann sofort, den schwer verletzten Sohn zu reanimieren.

26-Jähriger wird mit Hubschrauber in Salzburger Klinik geflogen

Der 26-Jährige musste mittels Crashbergung aus dem Gelände auf die Forststraße gebracht und schließlich mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Salzburg geflogen werden. Er befindet sich in kritischem Zustand und muss intensivmedizinisch behandelt werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht klar.

