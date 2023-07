Auf Kesselwagen geklettert: Zwei Menschen nach Stromschlag schwer verletzt

Am Frachtbahnhof Innsbruck klettert ein Mann auf einen Kesselwagen und bekommt einen Stromschlag. Seine Begleiterin wird ebenfalls verletzt.

08.07.2023 | Stand: 07:52 Uhr

Am Frachtbahnhof Innsbruck wurde ein 30-Jähriger am Freitag gegen 23.10 Uhr durch einen Stromschlag lebensgefährlich verletzt, seine Begleiterin erlitt schwere Verletzungen. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, tranken die beiden zuvor in einem Lokal Alkohol und gingen danach am Hauptfrachtenbahnhof spazieren.

Stromschlag Frachtbahnhof Innsbruck: Mann klettert auf Kesselwagen

Plötzlich sei der Mann auf die Idee gekommen, auf einen Kesselwagen zu klettern. Dabei kam er offenbar in den Stromkreis der 15-Kilovolt-Oberleitung und erlitt einen Stromschlag. Als seine 30-jährige Begleiterin ihn wegziehen wollte, erlitt sie ebenfalls einen Stromschlag. Beide fielen daraufhin vom Waggon auf das Gleisbett.

Unbeteiligte hatten den Knall des Spannungsüberschlags gehört und riefen die Rettungskräfte. Der Mann erlitt bei dem Vorfall lebensgefährliche Verbrennungen am ganzen Körper. Die Frau wurde mit Verbrennungen an beiden Beinen schwer verletzt. Die Polizei führt noch weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

