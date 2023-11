Drei Autos brennen auf Parkplatz in Vorarlberg

Auf einem Parkplatz in Vorarlberg haben am Dienstag drei Autos gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

21.11.2023 | Stand: 22:01 Uhr

Auf einem Parkplatz in der Feldkircher Straße in Frastanz ( Vorarlberg) haben am Dienstag gegen 15.15 Uhr drei Fahrzeuge gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, nahm der 70-jährige Fahrer eines Kleintransporters wahr, dass die Motorleistung während der Fahrt nachließ. Zudem bemerkte er eine Rauchentwicklung.

Deshalb fuhr er auf den Parkplatz eines Möbelhauses. Er konnte das zu diesem Zeitpunkt bereits stark verrauchte Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Schnell schlugen große Flammen aus dem Motorraum.

Feuerwehreinsatz in Frastanz in Vorarlberg: Keine Verletzten

Das Feuer griff auf zwei danebenstehende Autos über. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen, bevor die Flammen auf das direkt angrenzende Einkaufsgebäude übergriffen. Das Möbelhaus und eine angrenzende Tankstelle wurden evakuiert. Die Straße L190 war für die Dauer der Lösch- und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei machte keine Angaben zur Höhe des Sachschadens.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.