Mann verunglückt beim Wandern in Vorarlberg tödlich - fast zwei Wochen lang verschwunden

Ein 70-jähriger Mann ist vor knapp zwei Wochen im Bereich Feldkircherhütte in Vorarlberg abgestürzt und gestorben. Seine Vermieterin meldete ihn als vermisst.

18.02.2022 | Stand: 18:34 Uhr

Ein 70-Jähriger ist bei einer Wanderung im Bereich der Feldkircherhütte in Vorarlberg abgestürzt und gestorben. Das berichtet die Polizei. Der Mann ist am 5. Februar zu einer Wanderung aufgebrochen. Am 16. Februar meldete ihn seine Vermieterin als vermisst, weil sie länger nichts von ihm gehört hatte.

Die Polizei begann daraufhin mit Ermittlungen und startete am 18. Februar eine Suchaktion im Bereich der Feldkircherhütte. Der Mann wurde schließlich tot in einer Rinne gefunden. Die Polizei nimmt an, dass der Mann etwa 120 Meter tief in die Rinne gestürzt ist und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen hat.

