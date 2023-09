21-Jährige bestellt Notebook und bekommt ein Glas Rotkohl

Eine Frau aus Tirol bestellt online ein schickes Notebook. Tage später erreicht sie das Paket. Statt des Computers ist etwas ganz anderes drin.

20.09.2023 | Stand: 07:01 Uhr

Eine 21-Jährige kaufte in der Vorwoche am 12. September 2023 auf einer Internet-Verkaufsplattform ein hochwertiges Notebook im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Das meldet die Polizeiinspektion der Marktgemeinde Zell am Ziller in Tirol.

Die Verkäuferin zeigte via Videocall der Käuferin, wie sie das Notebook verpackte und etikettierte. Deshalb überwies das spätere Opfer den vollen Kaufpreis auf ein von der Verkäuferin angegebenes Konto.

Verkäuferin ist telefonisch nicht mehr erreichbar

Die Enttäuschung war groß, als das Paket die 21-Jährige erreichte. Die Frau öffnete das Paket - und fand als Inhalt kein Notebook, sondern stattdessen ein Glas Rotkohl und drei leere Gläser.

In weiterer Folge bestritt die Verkäuferin per Textnachricht den Inhalt ausgetauscht zu haben. Sie ist telefonisch nicht mehr erreichbar.