Sechsfache Mutter ersticht Ehemann in Vorarlberg - Kind setzt den Notruf ab

Mit einem Messerstich in die Brust soll eine 37 Jahre alte Frau am Dienstag ihren Ehemann in Schwarzach erstochen haben. Das gab die Polizei nun bekannt.

13.04.2022

Eine 37-Jährige soll ihrem Ehemann am späten Dienstagabend mit einem Küchenmesser tödliche Verletzungen zugefügt haben. Nach Angaben der Polizei in Vorarlberg ereignete sich die Tat in der Gemeinde Schwarzach im Bezirk Bregenz. Die österreichischen Beamten waren zunächst über einen angeblichen Verletzungsfall informiert worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Opfer ein 35-Jähriger, der durch einen Stich in die Brust derart stark verletzt wurde, dass er noch vor Ort verstarb. Versuche den Mann zu reanimieren blieben erfolglos.

35-Jähriger in Schwarzach getötet: Paar hatte vier gemeinsame Kinder

In einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag sprach Michael Beyrer, stellvertretenden Leiter des Landeskriminalamts, von einer Auseinandersetzung, die der Tat voraus ging. Zur Motivlage und den Hintergründen werde noch ermittelt. Die Frau hat die Tat laut Polizei gestanden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die 37-Jährige ist Mutter von sechs Kindern im Alter zwischen drei und 17 Jahren, das Opfer war der Vater von vier der Kinder. Wie viel sie von der Tat mitbekommen haben ist Gegenstand der Ermittlungen, so Beyrer. Demnach setzte eines der Kinder auf Anweisung der Mutter am Dienstag gegen 23 Uhr den Notruf ab. Jetzt werde abgeklärt „wer was gesehen hat“. Die Kinder wurden in der Nacht von einem Kriseninterventionsteam versorgt, weiterhin sei eine professionelle Betreuung behördlich angeordnet worden.

35-Jähriger tot: Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt in Schwarzach

Derzeit geht die Polizei nicht von mehreren Stichen aus, das Ergebnis der Obduktion steht aber noch aus. Diese soll am heutigen Donnerstag in Innsbruck stattfinden. Die Beamten ermitteln wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts.

Frau ersticht Mann in Schwarzach: Zweites Tötungsdelikt innerhalb weniger Wochen schockt Vorarlberger

Es ist das zweite Tötungsdelikt, das innerhalb weniger Wochen in Vorarlberg für Schlagzeilen sorgt: Im März war eine Frau in Lustenau gewaltsam zu Tode gekommen. Zwei Tatverdächtige sitzen in Haft. Die Tat hatte große Bestürzung ausgelöst.

