Auto stürzt in Tirol rund 200 Meter in die Tiefe - Fahrerin tot

Am Freitag ist eine Frau in Tirol bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ihr Auto kam plötzlich von der Straße ab und stürzte einen steilen Abhang hinab.

29.10.2021 | Stand: 17:55 Uhr

In Tirol hat es am Freitag einen Autounfall mit tödlichen Folgen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall im Gemeindegebiet von Mühlbachl.

Auf der Brenner Bundesstraße kam dort eine Autofahrerin mit ihrem Wagen aus bislang unbekanntem Grund von der Straße ab. Das Auto stürzte in der Folge rund 200 Meter über einen steilen Abhang in die Tiefe. Dabei wurde die Lenkerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen. (Lesen Sie auch: Auto fährt in Schülergruppe in Witzenhausen: ein Mädchen tot, zwei schwer verletzt)

