25-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Tirol

Ein Motorradfahrer prallt auf Höhe des Terfner Tunnels in Tirol gegen einen Lkw. Für den 25-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

11.07.2023 | Stand: 15:17 Uhr

Bei einem Unfall am Dienstag gegen 6.05 Uhr ist ein 25-jähriger Motorradfahrer in Fritzens in Tirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit von Terfens in Richtung Fritzens gefahren und auf Höhe des Terfner Tunnels gegen einen Lkw geprallt.

Als der 34-jährige Lkw-Fahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer bemerkte, habe dieser die Geschwindigkeit verringert. Auch der Motorradfahrer bemerkte den Lkw-Fahrer. Das Heck des Motorrads sei in der Folge gestiegen, das Bike habe sich nach links geneigt und sei auf dem Asphalt zum Liegen gekommen.

Unfall am Terfner Tunnel: Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Obwohl der Lkw-Fahrer eine Vollbremsung machte, prallten der 25-Jährige und sein Motorrad gegen den Lkw. Ersthelfer und der hinzugerufene Rettungsdienst leisteten Erste Hilfe am Unfallort. Der 25-Jährige verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Austraße war im Bereich des Unfalls etwa zwei Stunden lang für den kompletten Verkehr gesperrt.

