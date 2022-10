Paragleiter stürzt in Tirol ab - schwer verletzt

In Gaimberg in Tirol ist am Wochenende ein Paragleiter abgestürzt. Bei dem Unfall wirde der Mann schwer verletzt.

24.10.2022 | Stand: 07:23 Uhr

In Gaimberg in Tirol ist am Sonntag ein Paragleiter abgestürzt. Der 26-Jährige startete am Nachmittag beim Paragleiter-Startplatz "Ebnerfeld" im Bereich der Faschingalm auf einer Höhe von etwa 1500 Metern einen Paragleitflug, berichtet die Polizei.

Beim Landeanflug am Landeplatz in Gaimberg klappte auf einer Flughöhe von etwa vier Metern plötzlich der Schirm zusammen. Der Mann stürzte in der Folge auf das weiche Ackerland ab, das sich unter ihm befand. Bei dem Sturz zog sich der 26-Jährige schwere Verletzungen am rechten Unterarm zu.

Die anwesenden Paragleiter versorgten den Mann vor Ort und riefen den Rettungsdienst. Dieser brachte den Mann in ein Krankenhaus.

