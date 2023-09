Beim Brand eines Autos in der Gemeinde See (Bezirk Landeck) in Tirol wurde ein 83 Jahre alter Mann verletzt. Zur Brandursache hat die Polizei eine Vermutung.

04.09.2023 | Stand: 10:27 Uhr

Am Sonntagnachmittag, 3. September 2023, geriet auf einem Parkplatz in der Gemeinde See ein Auto in Brand. Vermutlicher Grund laut Polizei: Das Hantieren des 83-jährigen Fahrzeuglenkers mit einer Zigarette.

Auto steht im Flammen: Feuerwehr in der Gemeinde See rückt aus

Der Mann versuchte das Feuer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr See wurde den Flammen schließlich Herr. Am Auto entstand hoher Sachschaden. Der 83-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert, teilt die Tiroler Polizei mit.

