Gleitschirm-Pilot muss durchstarten und stürzt dann tödlich ab

Tödlicher Absturz nach einem missglückten Lande-Manöver: Rettungskräfte konnten in Niederau bei Kufstein nichts mehr für einen 55-Jährigen tun.

12.06.2021 | Stand: 22:06 Uhr

Der Österreicher war am Samstagnachmittag mit seinem Paragleitschirm auf dem Marchbrandjoch in Niederau gestartet. Laut Zeugenangaben wollte er nach einigen Flugmanövern am Marchbrandjoch wieder landen. Er dürfte sich dabei jedoch verschätzt haben, brach den Landevorgang ab und startete nochmals durch.

Paraglider stürzt in Niederau ab: Schirm klappt bei böigem Wind ein

In rund 15 Metern Höhe klappte jedoch bei böigem Wind die rechte Seite des Schirmes ein und der Mann stürzte in steiles Gelände ab. Mehrere Personen leisteten sofort Erste Hilfe. Nach 20-minütiger Reanimation durch die Ersthelfer und in weiterer Folge durch die Besatzung des Notarzthubschrauber konnte der Notarzt nur noch den Tod des Verunfallten feststellen.

