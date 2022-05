Gleitschirmpilot stürzt mutmaßlich in Vorarlberg ab - Suche erfolglos

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Gleitschirmflieger an einem Abhang abstürzte. Bergwacht und Feuerwehr rückten aus, aber fanden den mutmaßlich Verunglückten nicht.

16.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Gleitschirmflieger soll am Sonntagnachmittag bei Weiler in Vorarlberg abgestürzt sein. Wie ein Zeuge laut Polizei berichtet, verlor ein Gleitschirmpilot mit einem rot/ orangenen Schirm uberhalb eines Steinbruchs stark an Höhe und stützte in die Tiefe. Nach angaben des Zeugen hatte es sich dabei nicht um ein Flugmanöver gehandelt. Den Aufprall konnte der Mann aufgrund einen Kuppe nicht mehr beobachten. Er alarmierte Polizei und Bergwacht.

Gleitschirmflieger stützt angeblich bei Weiler ab - Suche um 20 Uhr abgebrochen

Die Bergrettung Rankweil rückte mit sieben Einsatzkräften, einem Rettungshubschrauber aus. Auch die Polizei war mit zwei Streifen und einem Hubschrauber im Einsatzt. Die Suche war jedoch erfolglos und wurde gegen 20 Uhr eingestellt. Bislang ging noch keine Vermisstenanzeige bei der Polizei ein.

