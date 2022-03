Gleitschirm klappt in der Luft zusammen, Mann landet in Baum

Als ein Gleitschirmflieger etwa 500 Meter Höhe über dem Boden war, klappte eine Seite seines Schirms zu. Eine kontrollierte Landung war nicht mehr möglich.

26.03.2022 | Stand: 08:00 Uhr

Wie durch ein Wunder unverletzt blieb ein Gleitschirmflieger in der Gemeinde Fließ (bei Landeck) in Tirol. Der 38-Jährige war am Freitagmittag am nordöstlichen Startplatz am Krahberg/Venet gestartet,

Nach etwa einer halben Stunde war er etwa 500 Meter über dem Boden unterwegs, als die Windverhältnisse turbulent wurden. Dabei klappte die linke Seite des Paragleiters zu. Der Mann versuchte noch, den Schirm wieder unter Kontrolle zu bekommen, schaffte dies aber nicht. da er laut Polizei immer schneller an Höhe verlor, aktivierte er schließlich seinen Rettungsschirm.

Eine kontrollierte Landung des Gleitschirms war nicht mehr möglich

Zu diesem Zeitpunkt war eine kontrollierte Landung aber nicht mehr möglich. Die Bäume kamen immer näher. Der Pilot kollidierte schließlich mit einem Baum, blieb aber unverletzt und konnte die Rettung anrufen.

Beamte im Polizeihubschrauber fanden und retteten den Mann schließlich aus seiner Lage.

