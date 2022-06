Auf dem Heimweg von Party gestürzt: Polizei findet 16-Jährigen schwer verletzt in Vorarlberg

Nach einem Fest in Göfis in Vorarlberg ist ein 16-Jähriger nicht nach Hause gekommen. Bei einer großen Vermisstensuche wurde er schwer verletzt gefunden.

06.06.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Nach einem Fest in Göfis in Vorarlberg in der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein 16-Jähriger nicht mehr nach Hause gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Jugendliche gegen Mitternacht zu Fuß auf den Weg nach Hause von Göfis in Richtung Frastanz gemacht. Dabei hatte er seine Mutter noch angerufen und ihr am Telefon gesagt, dass er sich im Wald verirrt hätte und abgestürzt sei.

Vermisstensuche in Vorarlberg: 16-Jähriger kam nach Party nicht mehr nach Hause

In der Folge informierte die Mutter die Polizei und es wurde eine große Suchaktion mit über 100 Einsatzkräften gestartet. Bei Tagesanbruch unterstützte ein Polizehubschrauber die Suche.

Kurz vor 9 Uhr morgens meldeten Passanten, dass sie Hilferufe oberhalb des Levner Weihers gehört hätten. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei und die Diensthundestreife fanden dann den 16-Jährigen schwer verletzt. Er war vermutlich auf dem nassen Waldboden ausgerutscht und etwa 20 Meter über eine Felswand abgestürzt. Er erlitt ein Polytrauma, eine offene Oberschenkelfraktur und war stark unterkühlt.

Mittels Tau wurde der Jugendliche geborgen und vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.

Lesen Sie auch