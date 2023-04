Männer fesseln Frau in ihrer eigenen Wohnung in Tirol und rauben sie aus

In Götzens in Tirol dringen Unbekannte in die Wohnung einer 69-Jährigen ein. Sie fesseln sie und rauben sie anschließend aus.

19.04.2023 | Stand: 17:36 Uhr

In Götzens in Tirol sind Unbekannte bereits letzten Freitag, 14. April, in die Wohnung einer 69-Jährigen eingedrungen, haben sie gefesselt und ausgeraubt. Wie die Polizei jetzt berichtet, klingelten die Unbekannten gegen 16.30 Uhr bei der Frau und drangen dann in ihre Wohnung ein. Einer der Täter fesselte die Frau mit Klebeband an einen Stuhl und hielt sie in Schach. Sein Komplize durchsuchte währenddessen die Wohnung.

Raubüberfall in Tirol: Täter fesseln Frau und rauben sie dann aus

Die Unbekannten hielten sich einige Zeit in der Wohnung auf. Sie raubten Bargeld, Schmuck und zwei Handys. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der gefesselten 69-Jährigen gelang es gegen 18.15 Uhr sich zu befreien. Mit dem Festnetztelefon rief sie einen Familienangehörigen an. Der Raubüberfall wurde einen Tag später, am 15. April, bei der Polizei angezeigt.

Die Frau wurde bei dem Überfall leicht an den Armen verletzt, sie nahm aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.

