Polizeidiensthund „Safira“ spürt Einbrecher auf

Polizeihund "Safira" hat in Götzis (Vorarlberg) einen Einbrecher überführt. Ihr Geruchssinn machte es möglich.

25.09.2023 | Stand: 13:03 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag (21. September 2023). Gegen 03:00 Uhr versuchte eine vorerst unbekannte Täter bei einem Kiosk in Götzis zwei Fenster einzuschlagen. Da es dem Täter nicht gelang in den Kiosk einzubrechen, flüchtete er zu Fuß. Die Polizei Götzis forderte für die Fahndung die Polizeidiensthundestreife an. Der Polizeihund "Safira" wurde am Kiosk zur Geruchsaufnahme des Täters angesetzt.

Die Hündin verfolgte daraufhin zielstrebig die Geruchsspur über eine Strecke von 300 Meter durch ein Siedlungsgebiet. Bei einem leerstehenden Haus verhielt sich die Hündin sehr aufgeregt. Im dicht berwachsenen Garten begann sie plötzlich, eine kaum sichtbare Person im Pflanzendickicht anzubellen. Auf Ansprache der Polizeibeamten reagierte der Mann vorerst nicht.

(Lesen Sie auch: Große Suchaktion nach vermisstem 81-Jährigen endet glimpflich)

Nach neuerlichem starkem Bellen kam die Person aus dem Dickicht hervor und konnten von der Polizeistreife festgenommen werden. Zudem stöberte der Diensthund vom Täter abgelegtes Tatwerkzeug in einem Gebüsch auf. Die weiteren Erhebungen zum versuchten Einbruch werden von der Polizeiinspektion Götzis geführt.

Lesen Sie auch: 35-Jähriger in Feldkirch niedergestochen - schwer verletzt