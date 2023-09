Große Suchaktion nach vermisstem 81-Jährigen

Bei einer großen Suchaktion in Erl in Tirol haben Rettungskräfte nach einem vermissten 81-Jährigen Ausschau gehalten. Die Suche endete glimpflich.

25.09.2023 | Stand: 06:28 Uhr

Am Sonntag (24. September 2023) um 19.51 Uhr wurde ein 81-jähriger aus Deutschland von seiner Ehefrau in Niederndorf als vermisst gemeldet. Die Frau gab an, dass ihr Ehemann gegen 16 Uhr die gemeinsame Wohnung in Erl ( Tirol) zu einem Spaziergang verlassen habe und seither nicht zurückgekehrt sei.

Da der Abgängige bei acht Grad Außentemperatur lediglich mit einer Jeanshose, einem Hemd und einer Strickjacke bekleidet war, wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion unter anderem mit Suchhunden, Drohnen, Booten und zahlreichen Fahrzeugen gestartet.

Suchaktion in Erl endet glimpflich: 81-Jähriger im Krankenhaus aufgefunden

Der 81-Jährige konnte schließlich gegen 21.30 Uhr im Bezirkskrankenhaus Kufstein aufgefunden werden. Der Mann war am Inndamm im Gemeindegebiet von Flintsbach (Deutschland) nach einem Sturz von Passanten aufgefunden und gegen 18:15 Uhr vom Rettungsdienst Bayern in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert worden. Er hatte Schürfwunden und dürfte laut der Ärzte eine leichte Gehirnerschütterung erlitten haben.

