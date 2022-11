Großeinsatz im Kleinwalsertal: Gasthof steht in Flammen

Großbrand in einem leerstehenden Gasthof in Riezlern im Kleinwalsertal. Das Feuer ist zwar weitgehend gelöscht, doch warum brach der Brand überhaupt aus?

06.11.2022 | Stand: 21:00 Uhr

In Flammen stand der ehemalige Gasthof Traube in Riezlern am Sonntagabend. Mit drei Drehleitern und über 100 Einsatzkräften bekämpfte die Feuerwehr den Dachstuhlbrand in großer Höhe. Ein Passant hatte laut Polizei Kleinwalsertal Rauch und ein lautes Knistern bemerkt und den Notruf abgesetzt. Weil die Wache der Feuerwehr Riezlern direkt neben dem Gasthof liegt, konnten die Brandbekämpfung schnell beginnen.

Obwohl das offene Feuer so schnell abgelöscht war, ging die Suche nach Glutnestern noch bis spät in die Nacht weiter. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, das leerstehende Gebäude stand nicht unter Strom. Die Brandermittler der Landespolizeidirektion Vorarlberg werden am Montag die Ermittlungen aufnehmen.

