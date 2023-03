Der 65-jährige Österreicher aus Brandenberg (Tirol), der seit Samstag vermisst wurde, ist laut Polizeiangaben tot.

26.03.2023 | Stand: 14:52 Uhr

Wie die österreichische Polizei mitteilte, wurde der 65-Jährige am Sonntagvormittag tot aufgefunden. Der Mann mit Wohnsitz in Brandenberg ( Tirol) war seit Samstag, 25. März als vermisst gemeldet. Am späten Samstagabend hatten bereits rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Brandenberg und Aschau, der Bergrettung Kramsach und der Polizei vergeblich nach ihm gesucht.

