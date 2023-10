Wanderer stürzt bei Bergtour in Tirol in den Tod

Ein 66-Jähriger kehrt nach seiner Bergtour in Tirol nicht mehr zurück. Seine Angehörigen melden ihn als vermisst. Einige Stunden später wird er gefunden.

Bei einem Bergunfall in Absam in Tirol ist am Mittwochnachmittag ein 66-jähriger Wanderer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Mann gerade auf dem Rückweg seiner Tour zum Großen Bettelwurf, als er aus unbekannter Ursache etwa 60 Meter über steiles Felsgelände abstürzte. Bei dem Sturz zog sich der 66-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Einsatzkräfte finden Leiche des Wanderers in den Tiroler Bergen

Angehörige meldeten ihn am Donnerstag gegen 5 Uhr bei der Polizei als vermisst. Anschließend leiteten die Beamten eine Suchaktion ein. An der Suche waren die Bergrettung Hall, die Bergrettungs-Hundestaffel, die Alpinpolizei, mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Gegen 8 Uhr fanden die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes. Er wurde anschließend geborgen.

