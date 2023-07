Wanderin kommt bei Tour am Großen Trögler in Tirol ums Leben

Am Großen Trögler in Tirol stürzt eine Wanderin beim Abstieg Richtung Sulzenauhütte ab. Sie wird dabei tödlich verletzt.

21.07.2023 | Stand: 10:51 Uhr

Bei einer Tour am Großen Trögler bei Neustift im Stubaital ( Tirol) ist eine Wanderin am Donnerstag tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, stieg die Frau gegen 15 Uhr alleine auf dem schwarz markierten Bergweg Richtung Sulzenauhütte ab. Dabei rutschte sie vermutlich an einer kurzen, mit einem Stahlseil gesicherten Stelle aus und stürzte 80 Meter über steiles, teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Tödlicher Bergunfall am Großen Trögler: Identität der Frau noch ungeklärt

Zwei Wanderer, die ebenfalls Richtung Sulzenauhütte abstiegen, entdeckten die Frau gegen 15.30 Uhr und verständigten den Rettungsdienst. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ihre Identität ist noch ungeklärt, deshalb ordnete die Polizei eine Obduktion an.

