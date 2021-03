Gruppe klaut sackweise Lebensmittel und flüchtet

Vier Menschen haben in Silz sackweise Lebensmittel aus einem Laden geklaut. Der Inhaber des Geschäfts verfolgte sie und half so dabei, die Gruppe zu schnappen.

04.03.2021 | Stand: 11:10 Uhr

Vier Menschen sollen am Montagabend gegen 19.40 Uhr im österreichischen Silz sackweise Lebensmittel aus einem sogenannten Selbstbedienungs-/Selbstbezahlladen geklaut haben. Der Ladenbesitzer verfolgte die Gruppe mit dem Auto und half dabei, die Gruppe zu stoppen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Silz: Sackweise Lebensmittel aus dem Geschäft getragen

In einem Selbstbedienungsladen müssen Kunden die Waren selbstständig an der Kasse eingeben und bezahlen. Dem Besitzer des Geschäfts in Silz war jedoch aufgefallen, dass mehrere Menschen sackweise Lebensmittel aus seinem Laden trugen, ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Daher rief er die Polizei. Als sie mit ihrem Auto wegfuhren, stieg auch er in seinen Wagen und verfolgte die mutmaßlichen Diebe. Er gab der Polizei am Telefon laufend den Standort der Flüchtenden durch. Dadurch konnte die Polizei die Gruppe schließlich in Telfs fassen.

Im Auto saßen vier Menschen, zwei Männer im Alter von 14 und 21 Jahren und zwei Frauen im Alter von 21 und 43 Jahren. In dem Fahrzeug fand die Polizei diverse Lebensmittel aus dem Selbstbedienungsladen. Nach Aussage der der 43-Jährigen hatten sie die Waren zum Teil selbst bezahlt.

Schreckschusspistole und Softgun-Pistole weggeworfen

Zwischenzeitlich teilte ein Passant der Polizei mit, dass er eine Schreckschusspistole gefunden habe. Diese sei aus dem Fluchtfahrzeug geworfen worden. Die Polizisten fanden außerdem eine Softgun-Pistole, die ebenfalls aus dem Auto geworfen worden sein könnte.

Die Gruppe wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Alle vier werden jedoch bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Gegen den 14-Jährigen und den 21-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Lesen Sie auch: Diebstahl am Hauptbahnhof München - Jugendlicher in Haft