58-Jährige stürzt bei Bergtour in Tirol - die Bergung gestaltet sich schwierig

Auf einer Bergtour zum Habicht in Tirol stürzt eine Wanderin. Der Rettungseinsatz zieht sich bis in die Nacht.

04.09.2023 | Stand: 18:25 Uhr

Bei einer Bergtour in Gschnitz in Tirol am Sonntag ist eine 58-Jährige gestürzt. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau, berichtet die Polizei. Demnach machte die Wanderin gemeinsam mit ihrem 64-jährigen eine Tour zum Habicht. Auf dem Rückweg stürzte die Frau aus noch unbekannter Ursache. Ihr Mann setzte den Notruf ab.

Die Bergung der Verletzten gestaltete sich allerdings schwierig. Wegen des dichten Nebels und in dem steilen Gelände konnte der Rettungshubschrauber nicht direkt bei der Unfallstelle landen. Die Notärztin wurde daher abgesetzt und erreichte die Verletzte erst nach einem längeren Fußmarsch.

Alpinunfall in Tirol: Rettungseinsatz dauert zehn Stunden

Nachdem der Nebel weiter absackte, flog der Rettungshubschrauber so weit wie möglich und setzte acht Bergretter im Gelände ab. Auch sie erreichten die Wanderin nach einem langen Fußweg.

Anschließend seilten sie die Verletzte mit der Gebirgstrage zur Innsbrucker Hütte ab. Von dort brachten die Einsatzkräfte sie mithilfe der Materialseilbahn ins Tal. Im Tal übernahm der Rettungsdienst und fuhr sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Einsatz war gegen Mitternacht beendet und dauerte zehn Stunden.

