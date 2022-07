Mann stürzt bei Canyoning-Tour in Tirol ab und wird schwer verletzt

Auf einer Canyoning-Tour in Haiming-Ochsengarten ist ein ausgebildeter Schluchtenführer abgestürzt. Er wurde bei dem Unfall in Tirol schwer verletzt.

05.07.2022 | Stand: 21:27 Uhr

Auf einer Canyoning-Tour in Haiming-Ochsengarten in Tirol ist am Dienstag gegen 16 Uhr ein 33-Jähriger abgestürzt. Laut Polizei ist der Mann ein ausgebildeter Canyoning- und Schluchtenführer. Er beging mit zwei anderen Canyoning-Führern die Schlucht vom Nederbach "Alprosenkamm".

Bei einer Abseilstelle wollte sich der 33-Jährige gerade mit seiner Selbstsicherung an den Stand einhängen. In diesem Moment rutschte er aus und stürzte fünf bis sechs Meter in die Tiefe. Er prallte mit den Füßen auf den harten Untergrund und verletzte sich schwer. Seine Bekannten leisteten Erste Hilfe. Anschließend wurde er von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

