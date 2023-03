Von der Bahn abgekommen - 24-jähriger Rodler verunglückt

Mit schweren Verletzungen kam ein 24-Jähriger nach einer nächtlichen Rodelabfahrt in Tirol ins Krankenhaus.

07.03.2023 | Stand: 13:37 Uhr

In der vergangenen Nacht ist es in Hainzenberg ( Tirol) zu einem schweren Rodelunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, rodelten zwei Männer gegen 0.20 Uhr alkoholisiert von einer Hütte in Richtung Talstation Hainzenberg. Allerdings kam nur einer der Männer an. Dieser nahm die Suche nach seinem 24-jährigen Kollegen auf.

Rodler kommt in Hainzenberg von Bahn ab und verunglückt

Da er ihn jedoch nicht finden konnte, gab er in einem nahegelegenen Gasthaus Bescheid. Dessen Besitzer alarmierte die Polizei, die anschließend das Gebiet absuchte. Gegen 5.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte den 24-Jährigen schwer verletzt rund 30 Meter abseits einer Skipiste in einem Waldgebiet. Die Polizei nimmt an, dass der Mann von der beleuchteten Rodelbahn abkam, auf die dunkle Skipiste geriet und schließlich in den Wald abstürzte. Per Hubschrauber kam der Mann ins Krankenhaus.

