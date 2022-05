Ein Mann ist mit seinem Paragleiter bei einem Unfall in Tirol in der Luft hängen geblieben. Ein Zeuge bemerkte den 29-Jährigen und alarmierte die Rettung.

19.05.2022 | Stand: 09:31 Uhr

Schuld war der Wind: Bei einem Gleitschirmflug ist es am Mittwoch in Tirol zu einem Unfall gekommen. Wie die Beamten informierten, ereignete sich der Vorfall in Hainzenberg.

Bergrettung bei der Gerlosssteinbahn - Mann verletzt

Der Flieger wurde dabei vom Wind seitlich nach unten in die Seile der Gerlossteinbahn gedrückt. Dort blieb er rund 20 Meter über dem Grund hängen. Die durch einen Zeugen verständigten Rettungskräfte bargen den Mann. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.