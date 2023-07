Motorradfahrer prallen zusammen und werden schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag auf der B171 in Hall (Tirol) werden zwei Motorradfahrer schwer verletzt.

19.07.2023 | Stand: 21:36 Uhr

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Hall schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger aus Österreich war laut Polizei gegen 13.45 Uhr auf der B171 in Richtung Osten unterwegs.

B171 in Hall: Motorradfahrer prallen zusammen

Zur selben Zeit wollte ein 61-Jähriger aus Österreich mit seiner Maschine an einer Kreuzung auf die B171 fahren. Dabei prallten die zwei Motorradfahrer zusammen. Beide stürzten auf die Straße und wurden schwer verletzt.

An den Maschinen entstand erheblicher Schaden. Alkomattests verliefen bei beiden Fahrern negativ.

Lesen Sie auch: Motorradfahrer muss Auto in Feldkirch ausweichen und stürzt