Herrenloses Kanu in Tirol: Besitzer meldet sich

In Hall in Tirol findet ein Passant ein herrenloses Kanu. Die Polizei hat mittlerweile den Besitzer finden können.

19.05.2023 | Stand: 20:58 Uhr

Aktualisiert um 20.55 Uhr: Der 39-jährige Besitzer des Kanus hat sich am Freitagabend bei der Polizei gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, sagte der Deutsche, dass das Boot während einer Tour in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschwunden war und er davon ausging, dass es gestohlen wurde. Deshalb haben er und seine beiden Begleiter die Tour beendet und sind mit dem Auto zurück nach Deutschland gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass das Kanu unbemerkt abgetrieben ist.

Ein Passant hat am Freitag gegen 10.30 Uhr in Hall in Tirol auf Höhe des Gewerbepark Mils ein herrenloses Kanu auf der nördlichen Innenseite im Wasser gefunden. Wie die Polizei mitteilt, könnte das Kanu jemandem aus Bayern gehören. Näheres zum Besitzer ist allerdings nicht bekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Besitzer mit zwei anderen Menschen unterwegs gewesen sein. Weil die Beamten ein Unglück nicht ausschließen können, soll sich der Besitzer bei der Polizei Hall in Tirol melden, Telefonnummer +43 (0) 59133/7110.

Der Besitzer oder die Besitzerin des Kanus stammt offenbar aus Bayern. Bild: Landespolizeidirektion Tirol

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.