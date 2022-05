SUP-Paddlerin bei starkem Wind auf Bodensee unterwegs - Wasserwacht muss ausrücken

Dass man bei starkem Wind besser an Land zu bleibt, war eine SUP-Paddlerin auf dem Bodensee offenar nicht bekannt. Die Frau musste gerettet werden.

21.05.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Der Notruf erreichte die Feuerwehr am Freitagabend gegen 19.55 Uhr. Ein Schiffsführer meldete, dass auf dem Bodensee im Bereich Harder Hafeneinfahrt eine Frau auf einem SUP auf den offenen See getrieben werde und Hilfe benötige.

SUP-Paddlerin vom Bodensee gerettet: Starke Winde waren vorhergesagt

Für den gesamten Bodensee herrschte eine Starkwindwarnung mit prognostizierten Windböen bis 60 Stundenkilometer. Die Einsatzkräfte fuhren mit ihren Booten sofort auf den See zu der in Not geratenen Paddlerin. Die 45-Jährige wurde gerettet und in sicheres Gewässer gebracht. Wegen des stärker werdenden Windes hatte sich die Frau mit ihrem SUP nicht mehr in Ufernähe halten können und wurde in Richtung Seemitte getrieben. Sie blieb glücklicherweise unverletzt.

