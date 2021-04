Hard bei Bregenz: Fahrradfahrer sticht offenbar grundlos auf fremde Frau ein

In Hard nahe Bregenz hat ein Mann - offenbar völlig grundlos - auf eine Frau eingestochen. Nach einer Großfahndung wurde er gefasst.

Das Verbrechen ereignete sich am späten Sonntagabend. Zwei Frauen gingen da in Hard auf der Landstraße zu Fuß in Richtung Fussach, als sich ihnen von hinten ein Fahrradfahrer näherte.

Wie die Polizei berichtet, stach der Fahrradfahrer dann im Vorbeifahren mit einem Messer auf eine der beiden Frauen ein. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Fußach.

Im Rahmen einer Großfahndung konnte der Verdächtige, ein 24-Jähriger aus Hard, wenig später af einem Firmengelände festgenommen werden. Der Verdächtige räumte die Tat bei einer ersten Vernehmung ein. Sein Motiv ist völlig unklar. "Täter und Opfer kannten sich vorher nicht. Es kam vor der Tat zu keiner Auseinandersetzung oder einem anderen Kontakt zwischen der Frau und dem Täter", so die Polizei.

Tathergang und Hintergründe zur Tat sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Verdächtige befindet sich in Haft und wird derzeit noch vernommen. Der Gesundheitszustand der 27-jährigen Frau, die ins Krankenhaus Bregenz gebracht wurde, sei stabil.

Das Landeskriminalamt bittet nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich beim Journaldienst des Landeskriminalamtes Tel: 059133 – 80 3333 zu melden.

