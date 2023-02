Anwohner rettet Hund in Hard aus brennender Garage

In Hard in Vorarlberg brennt am Dienstagabend eine größere Garage. Dort befindet sich noch ein Hund. Ein Anwohner rettet ihn - aber nicht ohne Folgen.

08.02.2023 | Stand: 08:03 Uhr

In Hard in Vorarlberg kam es am späten Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand einer größeren Garage in einem Mehrparteienhaus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde das direkt an das Brandobjekt angrenzende Wohngebäude durch die Polizei evakuiert.

Die Feuerwehr Hard, die wenige Minuten nach der Alarmierung am Brandort eintraf, führte zuerst einen Löschangriff von außen in die teilweise in Vollbrand stehende Garage unter schwerem Atemschutz durch. Zwischenzeitlich konnte auch ein Zugang durch das Garagentor geschaffen und das Feuer komplett abgelöscht werden.

Ein Anwohner rettete einen Hund aus der brennenden Garage. Der Mann erlitt dabei Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung - er musste ins LKH Bregenz gebracht werden.

Vorarlberg: L202 für Verkehr gesperrt

Während der Dauer des Brandes musste die L202 im Bereich des Brandobjektes für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Suche nach der Brandursache läuft. Im Laufe des Tages wird das Brandobjekt durch Beamte der Brandermittlung des Landeskriminalamtes untersucht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Hard mit 6 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften, das Rote Kreuz mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften sowie die Polizei mit mehreren Patrouillen.