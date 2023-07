Zwei Deutsche stürzen mit Tragschrauber in Vorarlberg in den Bodensee

Über dem Bodensee in Hard in Vorarlberg ist am Sonntag ein Tragschrauber abgestürzt. An Bord saßen zwei Deutsche.

09.07.2023 | Stand: 16:44 Uhr

Ein Tragschrauber ist am Sonntagnachmittag über dem Bodensee abgestürzt. An Bord waren laut Polizei Vorarlberg zwei Deutsche. Sie retteten sich aus dem Fluggerät, bevor es versank. Zwei Privatboote eilten zu Hilfe und nahmen die beiden Personen auf. Verletzt wurden sie nicht. Der Tragschrauber sank auf den Grund. An dieser Stelle, in der Nähe der Gemeinde Hard (Vorarlberg), ist der Bodensee 35 Meter tief, sagte ein Polizeisprecher.

Ursache für den Sturz in den Bodensee noch unklar

Tragschrauber sehen aus wie kleine Hubschrauber, viele Modelle bieten Platz für einen Piloten und ein bis zwei Passagiere. Gegen 15 Uhr am Sonntag war die Maschine nach ersten Informationen der Polizei langsam Richtung Wasseroberfläche geflogen. Warum sie dann in den See stürzte, war am Sonntag noch nicht klar. Wasserrettung und Wasserschutzpolizei aus Deutschland und Österreich waren im Einsatz. Der Tragschrauber soll laut Polizei so schnell wie möglich geborgen werden. Eventuell übernehme ein Tauchverein diese Aufgabe.

