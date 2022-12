Autofahrer fährt in Heiterwang Schülerin (9) an und flüchtet

Auf dem Weg von der Schule zur Tagesmutter wurde eine Schülerin von einem Auto angefahren. Der Autofahrer kümmerte sich nicht darum, wurde aber gefunden.

03.12.2022 | Stand: 21:20 Uhr

Der Vorfall geschah am Freitag gegen 11.50 Uhr in Heiterwang. Eine 9-jährige Schülerin war mit ihrer Freundin von der Volksschule auf dem Weg zu ihrer Tagesmutter. Auf Höhe Unterdorf 21 kam von hinten plötzlich ein dunkelfarbiger Pkw angefahren. Die beiden Mädchen versuchten noch auszuweichen. Die 9-Jährige wurde nach eigenen Angaben jedoch vom Seitenspiegel des Fahrzeuges gestreift und verspürte sofort einen Schmerz im Bereich der rechten Wange.

Schulwegunfall in Heiterwang: Mutter und Tochter zeigen Autofahrer an

Der Autofahrer blieb nicht stehen. Die 9-Jährige sah, dass der Wagen bei einem Haus in Heiterwang parkte. Sie erzählte den Vorfall am Abend ihrer Mutter. Diese fand heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Pkw eines 61-jährigen Österreicher handelt. Am Samstag erstatteten Mutter und Tochter schließlich Anzeige bei der Polizeiinspektion Bichlbach. Der Autofahrer wird nun zur Anzeige gebracht.

Lesen Sie auch: Beim Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto wurden in Rum (Tirol) zwei Menschen verletzt.