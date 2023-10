Beim Selfie-Machen ausgerutscht - Wanderer schwer verletzt

Um ein gutes Foto von sich zu machen, klettert ein Wanderer in Tirol auf einen Stein. Doch die Aktion nimmt kein gutes Ende.

05.10.2023 | Stand: 21:32 Uhr

Bei einem Unfall am Südufer des Hintersteinersees in Scheffau ( Tirol) wurde ein 55-jähriger Wanderer am Donnerstag gegen 17 Uhr verletzt. Laut Polizei war der Mann dort mit seiner Lebensgefährtin unterwegs. Er kletterte auf einen großen Stein, um ein Selfie zu machen. Ein Selfie ist ein Foto von sich selbst, das mit der Frontkamera des Smartphones aufgenommen wird.

Wanderer rutscht auf Stein aus

Als er von dem großen Stein auf einen kleineren Stein stieg, rutschte er aus und stürzte auf den Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Mehr Nachrichten aus Österreich lesen Sie hier.