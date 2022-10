Fahrer flüchtet nach Unfall in Vorarlberg und tischt der Polizei eine kuriose Geschichte auf

In Hittisau in Vorarlberg landete ein Auto im Graben. Der Fahrer montierte die Kennzeichen ab und flüchtete. Bei der Ermittlung gibt es eine kuriose Geschichte.

17.10.2022 | Stand: 16:41 Uhr

Bereits am 8. Juli hat ein 23-Jähriger in Hittisau in Vorarlberg zwischen 1 und 2 Uhr nachts einen Unfall gebaut. Wie die Polizei jetzt berichtet, kam der Mann auf dem Weg von Lingenau in Richtung Lecknertal von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam in einer Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 23-Jährige montierte daraufhin die Kennzeichen ab und suchte das Weite. Am nächsten Morgen bemerkte ein Passant das schwer beschädigte Auto und rief die Polizei. Die Beamten ermittelten den Fahrzeugbesitzer, auf den das Auto zugelassen ist und kontaktierten ihn. Dieser gab an, sein Auto auf dem Parkplatz beim Bezirksmusikfest geparkt zu haben. Dort sei es offenbar gestohlen worden.

Nach Unfall in Hittisau: Fahrer lügt Polizei an

Ermittlungen der Polizei und eine Auswertung der Spurenlage ergaben dann aber, dass der Mann den Unfall selbst gebaut hatte. Sie konfrontierten den 23-Jährigen damit. Daraufhin gab er zu, selbst am Steuer gesessen zu haben. Die Beamten haben den Fall bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

