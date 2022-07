Drei Verletzte nach Hotelbrand in Vorarlberg

In Hochkrumbach in Vorarlberg ist ein ein Hotel abgebrannt. 57 Personen mussten evakuiert werden. Es gibt drei Verletzte. Die Polizei forscht nach der Ursache.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in einem Hotel in Hochkrumbach in Vorarlberg ein Brand ausgebrochen. Nach Polizeiangaben wurden durch die Brandmeldeanlage die Hoteleigentümer alarmiert. Diese bemerkten, dass die Fassade an der Terasse in Flammen stand und begannen, mit Handfeuerlöschern den Brand zu löschen sowie die Hotelgäste und das Personals zu evakuieren.

Hotel in Hochkrumbach geht in Flammen auf

Als die Einsatzkräfte am Hotel eintrafen, befanden sich alle 57 Personen bereits in Sicherheit. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer breitete sich über die gesamte Ostfassade sowie Restaurant und Teile der Gästezimmer aus.

Hotelbrand in Hochkrumbach: drei Personen verletzt, Polizei ermittelt

Insgesamt waren mehr als 200 Einsatzkräft vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Laut Polizei ist die Brandursache noch unklar, die Ermittlungen laufen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

