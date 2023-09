17-Jähriger ohne Führerschein flüchtet in Vorarlberg vor der Polizei

Ohne Führerschein und mit gestohlenem Fahrzeug: Ein 17-Jähriger lieferte sich in Vorarlberg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Dienstag gegen 21.45 Uhr ist ein 17-Jähriger ohne Führerschein mit dem Auto vor der Polizei geflüchtet. Die Polizei verfolgte ihn von Hohenems nach Dornbirn, teilen die Beamten mit. Dabei sei es zu "waghalsigen Überholmanövern" gekommen, bei denen unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Erst in Dornbirn konnte die Polizei den Flüchtenden stoppen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-jährige Fahrer keinen Führerschein hat. Im Auto befanden sich zwei Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren. Laut Polizei wies der Fahrer Anzeichen auf, dass er Drogen konsumiert hatte. Er verweigerte einen Drogentest.

Ermittlungen der Polizei ergaben außerdem, dass das Auto in der Nacht zuvor in Widnau in der Schweiz gestohlen wurde. Gegen den 17-Jährigen laufen nun mehrere Anzeigen.

