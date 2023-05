Betrunkene Jugendliche attackieren Zugpassagier bei Hohenems brutal

Pöbelnd und randalierend ziehen zwei junge Männer durch Götzis. Ein Mann spricht sie auf ihr Verhalten an und wird bedroht. Kurz darauf eskaliert die Situation.

01.05.2023 | Stand: 21:20 Uhr

Mit Faustschlägen ins Gesicht und einem Fußtritt gegen den Kopf haben zwei junge betrunkene Österreicher am Morgen des 1. Mai einen Mann schwer und einen Lokführer leicht verletzt. Laut Polizei zogen die 18- und der 17-jährigen Täter - beide österreichische Staatsbürger - zuvor pöbelnd und randalierend durch Götzis.

Gegen 6.30 Uhr am Montagmorgen fielen einer Polizeistreife in Götzis ( Vorarlberg) zwei junge Männer auf, die in Richtung Bahnhof liefen und an Häusern klingelten, um ihr Handy aufladen zu lassen. Die Streife ermahnte die beiden aggressiven Jugendlichen und verwies sie des Platzes.

Am Bahnhof Götzis zertrümmerten die beiden Aggressoren eine Glasflasche am Boden und randalierten in der Fußgängerunterführung. Als sie dort ein 53-Jähriger auf ihr Verhalten ansprach, bedrohten sie den Mann mit Schlägen und Messerstichen.

Nach Pöbelei am Bahnhof Götzis: Junge Betrunkene greifen Mann brutal an

Gegen sieben Uhr stieg der 53-Jährige in den Zug ein und die beiden Betrunkenen folgten ihm. Im Zug drohten sie ihm erneut mit Schlägen. Beim Einfahren in den Bahnhof Hohenems schlug der 18-Jährige dem 53-Jährigen dann plötzlich mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der 61-jährige Lokführer versuchte den Angriff zu beenden und wollte die beiden Jugendlichen aus dem Zug verweisen.

Daraufhin ging der 18-Jährige auf den Lokführer los und traktierte ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht. Dadurch erlitt der Lokführer eine Platzwunde an der Oberlippe. Ein ebenfalls 53-jähriger Passant eilte dem Lokführer zu Hilfe und wurde selbst attackiert. Der Mann konnte den Schlägen aber ausweichen und den gewalttätigen 18-Jährigen festhalten.

Fahrgast und Lokführer verletzt: 18-Jähriger tritt mit dem Fuß gegen den Kopf des Mannes

Der 17-Jährige, der bis dahin nur mit Drohungen um sich geworfen hatte, wollte seinem Freund nun zu Hilfe eilen und ging auf den Passanten los. Der zuerst attackierte und blutüberströmte 53-jährige konnte den Minderjährigen aber aufhalten, auf den Boden bringen und festhalten.

In der Zwischenzeit ließ der Passant den aggressiveren 18-Jährigen los, da dieser sich beruhigt habe. Kaum losgelassen, ging der Aggressor auf den am Boden liegenden Fahrgast los und trat ihm mit dem Fuß gegen den Kopf. Die eintreffende Polizei konnte den Kampf schließlich beenden.

Fahrgast schwer verletzt - Täter erwarten fünf Anzeigen

Der 53-jährige Fahrgast erlitt laut Polizei Brüche in der Augenhöhle, mehrere Platzwunden, starke Prellungen und Abschürfungen am Kopf, besonders im Gesicht. Der Lokführer erlitt eine Platzwunde an der Oberlippe. Der Passant wurde nicht verletzt. Die beiden Angreifer überstanden ihre Taten ebenfalls unverletzt.

Ein Alkoholtest ergab bei dem aggressiven 18-jährigen einen Wert von 1,8 Promille, bei seinem Begleiter etwa ein Promille. Die Angreifer werden wegen schwerer Körperverletzung, gefährlicher Drohung, Ordnungsstörung, aggressiven Verhaltens und Ehrenkränkung angezeigt.