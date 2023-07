Flächenbrand nahe der Rheinfähre in Vorarlberg

Bei Arbeiten auf einem Getreidefeld in Hohenems in Vorarlberg bricht ein Feuer aus. Die naheliegende Rheinfähre wird für eine Stunde gesperrt.

11.07.2023 | Stand: 22:07 Uhr

Auf einem Getreidefeld in Hohenems in Vorarlberg ist am Dienstag gegen 16.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Rheinfähre, die ganz in der Nähe liegt, musste für eine Stunde gesperrt werden, teilt die Polizei mit. Demnach führte ein Landwirt mit seinem Mähdrescher Arbeiten auf dem Feld aus. Dabei blockierte das Schneidewerk und es entstand ein kleines Glutnest vor der Maschine. Dieses breitete sich weiter zu einem Flächenbrand der Größe von 20 mal 60 Metern aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Niemand wurde verletzt.

