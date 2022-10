Mann will offenbar von Baukran springen und löst Polizeieinsatz aus

Weil ein Mann offenbar von einem Kran springen wollte, eilten Feuerwehr und Polizei zu einer Baustelle in Hohenems. Doch der Mann war vorerst nicht auffindbar.

18.10.2022 | Stand: 10:41 Uhr

Ein Mann war am Montagabend offenbar im Begriff, von einem Baukran in Hohenems ( Vorarlberg) zu springen. Der 44-Jährige hat laut Polizei Hohenems zuvor eine Bild, das er offenbar vom Kran aus gemacht hat, an seine Ex-Partnerin gesendet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war auf dem Kran aber keine Person auszumachen. Die Feuerwehr begann daraufhin, mit einer Wärmebildkamere die direkte Umgebung abzusuchen. Die Polizei suchte per Drohne und ließ das Handy peilen.

44-Jähriger wollte angeblich von Kran springen: 35 Einsatzkräfte vor Ort

Der 44-Jährige wurde später wohlbehalten an dessen Wohnadresse aufgefunden. Insgesamt waren an dem Einsatz 35 Personen und acht Fahrzeuge beteiligt. Wie die Polizei in dem Fall weiter verfahren will, ist noch nicht öffentlich.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

