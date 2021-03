Holzbrücke in Vorarlberg angefackelt - Jugendlicher macht sich noch am Tatort verdächtig

In Vorarlberg brennt in der Nacht auf Sonntag eine Brücke und ein Fahrrad. Ein Jugendlicher geht auf die Polizei zu - und macht sich selbst verdächtig.

06.03.2021 | Stand: 10:52 Uhr

Jugendliche haben in Sulz in Vorarlberg in der Nacht auf den Sonntag eine Brücke in Brand gesteckt. Das ergaben erste Ermittlungen der Polizei, nach deren Angaben ein 18-Jähriger tatverdächtig ist.

Zeugen meldeten den Brand gegen 1.30 Uhr der Polizei. Sie gaben bei ihrem Notruf an, dass eine Hecke in der Nähe des Schwimmbades in Sulz brenne. Außerdem seien Jugendliche in Richtung Rankweil vom Brandort aus davongelaufen.

Verbranntes Rad und beschädigte Brücke sind das Ergebnis des Feuers in Sulz

Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten fest, dass die Holzbrücke „Suler Steg“ durch das Feuer beschädigt wurde. Außerdem lag ein verbranntes Fahrrad neben der Brücke. Die verständigte Feuerwehr Sulz löschte den Brand rasch. 20 Einsatzkräften und drei Feuerwehrfahrzeuge waren an den Löscharbeiten beteiligt.

18-Jähriger "sucht" sein Handy und macht sich bei der Polizei verdächtig

Kurze Zeit später trafen die Polizeibeamten auf einen 18-jährigen Mann, der angab, sein Handy zu suchen. Er habe versucht das Feuer zu löschen und das Gerät dabei verloren. Nach Angaben der Polizei verstrickte sich der 18-Jährige in Widersprüche. So händigte er der Polizei zum Beispiel noch im Gespräch sein vermeintlich verlorenes Handy aus. Auf dem Mobiltelefon fanden die Beamten ein belastendes Video. Der Jugendliche hatte die brennende Brücke gefilmt, darunter Stand "mir honn grad a bruck abgfakkelt".

Bei einem Alkoholvortest stellten die Beamten 0,82 mg/l Alkoholgehalt im Atem des Jugendlichen fest. Nun sucht die Polizei nach weiteren Verdächtigen. Hinweise können der Polizeiinspektion Sulz telefonisch unter +43 (0) 59 133 8161 mitgeteilt werden.

Lesen Sie auch

Regensburg SEK-Beamter bei Einsatz in Regensburg schwer verletzt

Lesen Sie auch: Acht Meter in die Tiefe gestürzt: Arbeiter (49) stirbt in Feldkirch