Mann aus Niederbayern kommt bei Paragleit-Unfall in Tirol ums Leben

Bei einem Paragleit-Unfall bei Hopfgarten in Tirol ist ein 38-jähriger Mann aus Niederbayern abgestürzt und ums Leben gekommen.

21.02.2023 | Stand: 21:17 Uhr

Am Dienstag ist ein 38-jähriger Deutscher bei einem Paragleitunfall bei Hopfgarten in Tirol ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, startete der Mann auf einer Höhe von 1800 Metern von der Hohen Salve und flog in Richtung Süden talwärts. Auf halber Flugstrecke führte der Pilot einen Spiralflug durch. Aus bisher unbekannter Ursache konnte er diesen Spiralflug nicht mehr rechtzeitig beenden.

Obwohl der 38-Jährige noch den Notschirm betätigte, prallte er auf Höhe der Mittelstation auf die Skipiste auf. Obwohl die Pistenrettung sofort mit der Reanimation begann und die Besatzung eines Notarzthubschraubers dann ebenfalls versuchte ihn wiederzubeleben, verstarb der Mann noch an der Absturzstelle. Medienberichten zufolge kommt der Mann aus Niederbayern.

Paragleit-Unfälle am Dienstag in Tirol

Am Dienstag sind in Tirol noch zwei weitere Piloten mit ihrem Paragleitschirm abgestürzt. Nach Angaben der Polizei stürzte gegen 13 Uhr ein 28-Jähriger im Skigebiet "Schlick 2000" in Fulpmes ab und verletzte sich im Bereich der Wirbelsäule. Der Gleitschirm des Mannes wurde nach nur wenigen Minuten von einer starken Windböe erfasst. Der Mann verlor dadurch die Kontrolle über den Gleitschirm und stürzte etwa 15 Meter tief in steiles, felsdurchsetztes und mit Latschen durchwachsenes Gelände ab.

Andere Gleitschirmpiloten setzten einen Notruf ab. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn anschließend in eine Klinik.

25-Jähriger stürzt mit Gleitschirm ab und verletzt sich

Einen weiteren Absturz hat es wenig später gegen 13.55 Uhr im Skigebiet Hochoetz gegeben. Der 25-jährige Pilot wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt. Laut Polizei drehte er gemeinsam mit einem vor ihm gestarteten Kollegen in einer Thermik in Richtung Rosskopf auf. Plötzlich klappte sein Gleitschirm auf einer Höhe von 2900 Metern Höhe ein und verhängte sich. Weil sich der Pilot eigenen Angaben zufolge mit einer Hand in den Leinen verhangen hatte, verlor er die Kontrolle über den Gleitschirm. Außerdem konnte er den Rettungsschirm nicht mehr ziehen.

Der 25-Jährige stürzte südlich des Rosskopfes in steiles, felsdurchsetztes und mit Latschen durchwachsenes Gelände ab. Ein weiterer Paragleiter beobachtete den Unfall und verständigte den Notruf. Der 25-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

