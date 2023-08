Deutscher stirbt nach Treppensturz in Tirol

In Hopfgarten in Tirol findet ein Gast einen Deutschen bewusstlos vor der Treppe eines Gasthauses liegen. Der Mann verstirbt später im Krankenhaus.

31.07.2023 | Stand: 10:51 Uhr

Nach einem Sturz von einer Treppe eines Gasthauses in Hopfgarten in Tirol ist ein 71-Jähriger gestorben. Ein anderer Gast hat den Deutschen am Freitag gegen 21.10 Uhr gefunden, teilt die Polizei mit. Er leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Dieser brachte den 71-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch am selben Abend verstarb.

Hopfgarten in Tirol: Deutscher stürzte vor Gaststätte

Die Polizei geht nach dem bisherigen Ermittlungsstand davon aus, dass der Mann aus unbekannter Ursache gestürzt ist. Hinweise auf Fremdverschulden liegen aktuell nicht vor.

