Hotelmitarbeiter stürzt mit Auto in Aufzugschacht

12.02.2023 | Stand: 12:48 Uhr

In Tirol ist ein Hotelmitarbeiter mit einem Wagen in den Schacht eines Autoaufzugs gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 39-Jährige den Wagen eines Gastes am Freitag in der Tiefgarage des Hotels in Maurach am Achensee parken, als er aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle darüber verlor.

Das Auto durchbrach die geschlossen Türen eines Autoaufzugs und stürzte rund sechs Meter in die Tiefe. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam ins Krankenhaus. Der Wagen wurde mit einem Kran aus dem Fahrstuhlschacht gehoben.