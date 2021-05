Illegale Party in Vorarlberg: Über 200 Jugendliche feiern

In Schruns (Vorarlberg) haben über 200 Jugendliche eine illegale Party gefeiert - inklusive DJ und Nebelmaschine.

29.05.2021 | Stand: 11:45 Uhr

In Schruns ( Vorarlberg) haben Jugendliche am Freitag eine illegale Party gefeiert. Wie die Vorarlberger Polizei berichtet, rief ein Anwohner die Streife und sagte, dass in Schruns, beim Parkplatz einer Tankstelle, eine Party stattfinden würde.

Beim Eintreffen der Beamtinnen und Beamten tanzten und feierten 200 bis 250 Jugendliche auf dem Parkplatz zu lauter Musik. Ein DJ mit fahrbarem Mischpult sowie Stromaggregat, Nebelmaschine und Musikboxen, lieferte die Musik für die Tanzenden.

Nachdem die Polizeibeamtinnen und -beamten ausstiegen, flüchteten viele der Jugendlichen. Die nicht angemeldete Veranstaltung wurde von der Polizei aufgelöst. Die Auflösung der Veranstaltung verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Der DJ wird wegen diverser Verwaltungsübertretungen angezeigt. Es waren mehrere Polizeistreifen am Einsatz beteiligt.