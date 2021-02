"Impf-Vordrängler" in Österreich - Behörden kontrollieren

Weil einige Kommunalpolitiker sich beim Impfen vorgedrängelt haben, wollen erste Behörden in Österreich jetzt stärker kontrollieren.

23.01.2021 | Stand: 07:48 Uhr

In Österreich haben sich einige Kommunalpolitiker beim Impfen vorgedrängelt - auch in Vorarlberg, nahe der Allgäuer Grenze. Nun soll es verstärkte Kontrollen geben. Das berichtet unter anderem der ORF.

Impfdrängler in Vorarlberg

Priorität haben beim Impfen die Bewohner in Alters- und Pflegeheimen. Das sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auch in Vorarlberg soll es jetzt Aufpasser bei den Impfaktionen geben, berichten die Vorarlberger Nachrichten. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) kündigte an, dass ab sofort bei allen Impfaktionen in den Vorarlberger Heimen je zwei Mitarbeiter des Landes zur lückenlosen Dokumentation anwesend sein werden. Man könne durchaus von Aufpassern sprechen, so Wallner. (Lesen Sie auch: Vorzeitige Corona-Impfung: Massive Kritik an Feldkircher Bürgermeister)

Nicht nur in Vorarlberg und Oberösterreich gab es "Impfdrängler", auch in Kärnten, Niederösterreich, der Steiermark und Wien. Teilweise ging der Impfstoff da an Politiker, Gemeindemitarbeiter und sogar Angehörige. Ein Geschäftsführer eines Sozialhilfeverbands spricht von einer "gefährlichen Neiddebatte".

Nicht nur Bürgermeister drängelten sich vor

Allerdings fielen nicht nur Kommunalpolitiker auf: Auch Caritas-Direktor Michael Landau (60) und Oskar Deutsch (57), Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, sind schon geimpft. Deutsch hatte sich ebenfalls nachträglich entschuldigt. Landau dagegen argumentiert in der Tageszeitung Österreich, dass die Impfung im Rahmen seiner Tätigkeit als Seelsorger, die er seit 25 Jahren in Pflegeheimen ausübe, passiert sei.