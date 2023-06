Deutscher Motorradfahrer kommt bei Unfall in Tirol ums Leben

Ein Motorradfahrer aus Deutschland stirbt nach einem Unfall auf der Hahntennjochstraße in Tirol. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Bei einem Unfall in Imst in Tirol ist am Freitag gegen 15 Uhr ein 54-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Deutsche auf der Hahntennjochstraße in Richtung Imst, als er in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn stürzte. In der Folge rutschte er frontal gegen das Auto einer entgegenkommenden 58-Jährigen.

Unfall in Imst: Motorradfahrer stirbt

Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen zu und starb trotz der Reanimationsmaßnahmen des Notarztes noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei. Die Hahntennjochstraße war während der Erstversorgung und Unfallaufnahme bis 18.30 Uhr mit kurzen Unterbrechungen voll gesperrt.

