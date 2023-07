Mann bekommt Atemnot im Bodensee und muss reanimiert werden

Während ein Mann in Hard im Wasser des Bodensees stand, um sein Boot zu reinigen, wurde er bewusstlos. Helfer zogen ihn aufs Boot und reanimierten ihn.

23.07.2023 | Stand: 11:19 Uhr

Ein Mann hat während im Wasser des Bodensees war Atemnot bekommen und musste reanimiert werden. Laut Polizei war der Bootseigentümer am Samstagabend, nachdem er sein Boot im Industriehafen in Hard festgemacht hatte, ins Wasser gegangen, um sein Wasserfahrzeug von außen zu reinigen. Dabei geriet er in Atemnot. Seine Lebensgefährtin bemerkte das. Sie hielt in fest, bevor er bewusstlos wurde und rief um Hilfe.

Mann wird in Hard im Bodensee bewusstlos - Retter reanimieren ihn

Passanten am Ufer bemerkten den Notfall und kamen zum Boot, um der Frau dabei zu helfen, den Mann auf das Boot zu ziehen. Da er nicht mehr atmete, begannen die Ersthelfer mit der Reanimation. Als das Notarztteam eintraf, übernahm dieses die medizinischen Maßnahmen. Es gelang ihnen, den Kreislauf des Mannes wieder in Schwung zu bringen. Dann brachten die Retter ihn in die Klinik nach Feldkirch.

