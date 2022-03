17-Jährige stürzt unter anfahrenden Zug - Reinigungskraft rettet ihr das Leben

Drama in Innsbruck: Eine 17-Jährige ist bei einem Zugunglück schwer verletzt worden. Nur das zügige Eingreifen einer Reinigungskraft rettete ihr das Leben.

06.03.2022 | Stand: 17:02 Uhr

Am frühen Sonntag ist es in Innsbruck zu einem Zugunfall gekommen, bei dem eine 17-Jährige schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Westbahnhof. Dort versuchte die junge Frau einen anfahrenden Zug zum Anhalten zu bewegen.

Beim Klopfen an die Tür beziehungsweise beim Versuch, diese zu öffnen, kam die Jugendliche laut Polizei selbstverschuldet zum Sturz.

Unfall am Westbahnhof in Innsbruck: Jugendliche gerät auf die Gleise und verletzt sich schwer

Sie geriet dabei auf die Gleise. Der Zug, der sich bereits in Bewegung gesetzt hatte, überrollte die Gestürzte nach Angaben der Polizei sowohl im Bereich der linken Hand als auch am rechten Fuß. Eine zufällig anwesende Putzkraft, die gerade den Bahnsteig reinigte, reagierte laut Polizei "unverzüglich". (Lesen Sie auch: Straka gewinnt als erster Österreicher Turnier der PGA-Tour)

Sie zog die Jugendliche von den Gleisen zurück auf den Bahnsteig, wodurch ein gänzliches Überrollen verhindert wurde. Die junge Frau kam anschließend mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik. (Lesen Sie auch: Österreichische OMV prüft Ausstieg aus russischem Gasfeld)

Lesen Sie auch